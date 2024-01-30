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«Гремио» вышел из переговоров с «Зенитом» по переходу Ду Кейроса

«Гремио» вышел из переговоров с «Зенитом» по переходу Ду Кейроса
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Бразильский «Гремио» вышел из переговоров с санкт-петербургским «Зенитом» по полузащитнику сине-бело-голубых Ду Кейросу.

Как сообщает журналист Калиэль Дорнелес в соцсетях, сумма, запрошенная российским клубом, и конкуренция со стороны других команд за игрока заставили «Гремио» выйти из переговоров.

Бразильский игрок Ду Кейрос перешёл в «Зенит» на правах свободного агента из «Коринтианса» и в текущем сезоне принял участие в 16 матчах за санкт-петербуржцев во всех турнирах, отметившись одним забитым голом. Трансферная стоимость игрока, по оценке аналитического портала Transfermarkt, составляет € 3 млн. Действующий контракт Ду Кейроса с сине-бело-голубыми истекает в июне 2028 года.

«Зенит» ушёл на зимний перерыв в РПЛ, занимая второе место в турнирной таблице. Зимним чемпионом РПЛ стал «Краснодар», набравший 38 очков за 18 матчей.

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