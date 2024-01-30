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Узбекистан — Таиланд: благодаря голу Файзуллаева узбеки снова вышли вперёд

Узбекистан — Таиланд: благодаря голу Файзуллаева узбеки снова вышли вперёд
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В эти минуты проходит матч 1/8 финала Кубка Азии, в котором встречаются национальные сборные Узбекистана и Таиланда. Команды играют на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с малайзийским рефери Мухаммадом бин Насаруддином. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Кубок Азии . 1/8 финала
30 января 2024, вторник. 14:30 МСК
Узбекистан
Окончен
2 : 1
Таиланд
1:0 Тургунбоев – 37'     1:1 Сарачат – 58'     2:1 Файзуллаев – 65'    

Узбекистан открыл счёт в матче в концовке первого тайма. Голом отметился форвард команды Азизбек Тургунбоев. На 58-й минуте тайцам удалось сравнять счёт — отличился Супачок Сарачат. Однако всего через семь минут узбеки снова повели благодаря голу полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева — 2:1.

До сегодняшнего дня Узбекистан не потерпел ни одного поражения на турнире. На групповом этапе команда разгромила Индию (3:0) и дважды сыграла вничью — с Австралией (1:1) и с Сирией (0:0). Тайцы, в свою очередь, также ни разу не проигрывали (2:0 с Кыргызстаном, 0:0 с Саудовской Аравией и Оманом).

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