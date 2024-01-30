Игрок «Локомотива» Фассон: было невероятно здорово сыграть за сборную Бразилии

Защитник «Локомотива» и олимпийской сборной Бразилии Лукас Фассон поделился впечатлениями от минувшего матча Предолимпийского турнира с Эквадором U23, в котором бразильская национальная команда победила со счётом 2:1.

«Я был очень рад принять участие во вчерашнем матче с Эквадором на групповом этапе Предолимпийского турнира. Счастлив, что нам удалось победить. Было невероятно здорово сыграть за сборную Бразилии», — приводит слова Фассона официальный телеграм-канал «Локомотива».

Напомним, после трёх игр в группе А Предолимпийского турнира сборная Бразилии набрала девять очков и на текущий момент занимает первое место. Ближайшем преследователем пентакампеонов является эквадорская национальная команда, заработавшая семь очков.