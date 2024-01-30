Летом «ПСЖ» планирует возобновить попытки по приобретению игрока «Юнайтед» Рашфорда

«Пари Сен-Жермен» рассматривает крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в качестве одной из основных трансферных целей на грядущее лето. Об этом сообщает журналист Питер Холл в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, несмотря на то что в минувшем году французский гранд уже предпринимал неудачные попытки подписать 26-летнего футболиста, он по-прежнему заинтересован в услугах Рашфорда. При этом подчёркивается, что на текущий момент «Манчестер Юнайтед» намерен сохранить крайнего нападающего в команде.

Напомним, в нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.