«Такого тренера в Санкт-Петербурге ещё не было». Орлов — о подарках Спаллетти в «Зените»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов рассказал, какие подарки делал бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти футболистам санкт-петербургской команды после чемпионских сезонов.

«Спаллетти сделал для «Зенита» очень много хорошего, о нём осталась хорошая память. После первого чемпионства он каждому футболисту и представителю персонала команды подарил по кулону. После второго он каждому подарил обувь, брал у всех размеры. Такого тренера в Санкт-Петербурге ещё не было, чтобы вот так, просто [подарить]», — сказал Орлов в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, Спаллетти тренировал «Зенит» с 2009 по 2014 год. Под его руководством сине-бело-голубые дважды становились чемпионами России (сезон-2009/2010, сезон-2011/2012), выигрывали Кубок России (сезон-2009/2010) и Суперкубок России (сезон-2010/2011).