«Играть умеют, талант есть». Экс-тренер сборной России оценил новичков «Зенита»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев оценил уровень новичков «Зенита», которые пополнили состав команды в зимнее трансферное окно. По его мнению, новички сине-бело-голубых обладают талантом и умеют играть, но пока что они не показали чего-то искромётного. Напомним, к «Зениту» зимой присоединились Ильзат Ахметов, Артур, Педро и Нино (россиянин и три бразильца). Также было много слухов о подписании Наира Тикнизяна, однако сделка сорвалась.

«Видно, что ребята играть умеют. Но пока что‑то искромётное выделить сложно. Видно, что талант у ребят есть. Это неоспоримый момент. Но им ещё нужно влиться в коллектив. Когда все наберут форму, тогда можно что‑то говорить. Но ребята талантливые», — сказал Корнеев в эфире телеканала «Матч ТВ».