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Фейковый аккаунт Хаби Алонсо собирает деньги на авиабилет до Ливерпуля

Фейковый аккаунт Хаби Алонсо собирает деньги на авиабилет до Ливерпуля
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Фейковый аккаунт главного тренера леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо в соцсетях собирает деньги на авиабилет до Ливерпуля. Об этом сообщает Fanatik в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Алонсо называют одним из главных кандидатов на замену Юргену Клоппу, который ранее в январе объявил об уходе из мерсисайдского клуба по завершении нынешнего сезона. Хаби провёл пять лет на «Энфилде» в качестве игрока. Вместе с «красными» испанец выиграл Лигу чемпионов и Кубок Англии.

В 2022 году Алонсо возглавил леверкузенский «Байер». В нынешнем сезоне «фармацевты» под его руководством идут на первом месте в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 49 очков — на два больше, чем преследующая «Байер» мюнхенская «Бавария».

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