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«Иногда неправильно подбираю тон». Игнатьев — о скандальном уходе из «Краснодара»

«Иногда неправильно подбираю тон». Игнатьев — о скандальном уходе из «Краснодара»
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Бывший нападающий «Рубина» и «Краснодара», а ныне игрок сербского «Железничара» Иван Игнатьев вспомнил, как покидал краснодарский клуб.

«Не жалею ли я, что так повёл себя в тот момент? Да я не жалею, но, может быть, я мог в каком-то моменте просто более мягко выразить свою позицию. Там был такой момент, что где-то я резко ответил, но… Я не вспыльчивый человек. Просто иногда неправильно тон подбираю для ответа», — сказал Игнатьев в выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Игнатьеву 25 лет, он является воспитанником «Краснодара». За первую команду «быков» нападающий начал играть в 2016 году, а в 2019-м покинул клуб, присоединившись к казанскому «Рубину». Через три года российский форвард перебрался в московский «Локомотив».

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