Чемпион Европы в составе сборной Италии переходит в «Фиорентину» — Романо

Нападающий «Ромы» и сборной Италии Андреа Белотти в ближайшее время станет игроком «Фиорентины». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, форвард перейдёт в стан «фиалок» на правах шестимесячной аренды. Стороны завершат трансфер в среду, 31 января. В этот день Белотти прилетит во Флоренцию для прохождения медицинского обследования и подписания контракта.

Белотти выступает за «Рому» с 2022 года. В текущем сезоне форвард провёл за римлян 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 6 млн.

Ранее стало известно об интересе «Фиорентины» к аргентинскому атакующему полузащитнику.