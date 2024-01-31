Тони Кроос может вернуться в сборную Германии

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос может возобновить карьеру в сборной Германии. Об этом в своих социальных сетях сообщает журналист Марио Кортегана.

По сведениям источника, сборная Германии хочет, чтобы Кроос выступил на домашнем чемпионате Европы, который пройдёт с 14 июня по 14 июля этого года. Сам игрок тоже всерьёз рассматривает вариант с возвращением в свою национальную команду.

Кроос объявил о завершении карьеры в сборной Германии летом 2021 года после того, как в 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года немецкая национальная команда проиграла Англии (0:2). Тони дебютировал в бундестим в 2010 году. За этот период он принял участие в 106 матчах за сборную, в которых отметился 16 голами.

Ранее стало известно о том, что мадридский «Реал» заинтересован в подписании нового контракта с Тони Кроосом.