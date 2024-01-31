«Ювентус» близок к подписанию Карлоса Алькараса

Центральный полузащитник «Саутгемптона» Карлос Алькарас в ближайшее время пополнит ряды «Ювентуса». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, туринцы договорились с «Саутгемптоном» о шестимесячной аренде хавбека за € 3,5 млн. «Бьянконери» смогут выкупить аргентинца за сумму, близкую к € 40 млн.

Отмечается, что 21-летний игрок успешно прошёл медицинское обследование в Лондоне и отправится в Турин для подписания контракта в четверг, 1 февраля.

Алькарас перешёл в «Саутгемптон» из аргентинского «Расинга» прошлой зимой за € 13,65 млн. В текущем сезоне полузащитник провёл за «святых» 26 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.