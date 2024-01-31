Ломаев назвал команду с самой сильной атакой в этом сезоне РПЛ

Вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев ответил на вопрос о том, у какой команды Российской Премьер-Лиги самая сильная линия атаки. По словам голкипера, петербургский «Зенит» имеет сильнейшее нападение в чемпионате. Также Ломаев отметил атаку московских команд – «Спартака» и «Локомотива».

«У какой команды РПЛ самая сильная линия атаки? «Зенит». У него очень хорошо налажены командные атакующие взаимодействия. «Спартак» тоже отмечу. Промес очень сильный, и Зиньковский в отличной форме. Также мне нравится игра Глушенкова из «Локомотива». Это топ-игрок. С его умениями и пониманием игры он хорошо вписался бы в любую команду», – приводит слова Ломаева «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, в первой части сезона Российской Премьер-Лиги больше всех удалось забить самарской команде (36 голов). На втором месте по этому показателю располагается петербургский «Зенит» (35 голов).

Ранее вратарь самарских «Крыльев Советов» Иван Ломаев высказался об уходе защитника Данила Кругового из петербургского «Зенита».