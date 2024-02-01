«Боруссия» Дортмунд отдала Рейну в аренду «Ноттингему»

Вингер дортмундской «Боруссии» и сборной США Джованни Рейна перешёл в «Ноттингем Форест». Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Фото: nottinghamforest.co.uk

«Лесники» арендовали 21-летнего футболиста до конца нынешнего сезона. Соглашение между клубами не предусматривает опции выкупа атакующего игрока.

Отметим, что отец американца Клаудио Рейна, известный в прошлом футболист, также выступал в английской Премьер-лиге. Экс-полузащитник играл за «Сандерленд» и «Манчестер Сити».

Рейна выступает за «Боруссию» с 2019 года. В этом сезоне вингер провёл за дортмундцев 13 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.