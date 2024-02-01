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Гоцук – о переходе Севикяна в «Ференцварош»: это хороший пиар‑ход для «Пари НН»

Гоцук – о переходе Севикяна в «Ференцварош»: это хороший пиар‑ход для «Пари НН»
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Капитан «Пари Нижний Новгород» Кирилл Гоцук прокомментировал переход своего бывшего одноклубника Эдгара Севикяна в «Ференцварош». Гоцук признался, что его удивило решение Севикяна перебраться в чемпионат Венгрии.

«Честно, меня удивила лига, которую он выбрал для продолжения карьеры. Мы общались с ним и знали варианты, которые у него были. «Ференцварош» является крепким середняком по меркам европейского футбола, который регулярно выступает в еврокубках. Это шаг вперед для Севикяна. «Ференцварош» является для него трамплином, чтобы в будущем попасть в чемпионат Германии или Испании, которые ему подходят. Думаю, это хороший пиар‑ход для клуба, который показывает, что у нас развиваются молодые футболисты, и мы их можем продавать не только в российские клубы, но и ведущие зарубежные», — сказал Гоцук в эфире «Матч Премьер».

Напомним, этой зимой Эдгар Севикян покинул «Пари Нижний Новгород» и перебрался в «Ференцварош». По сведениям интернет-портала Transfermarkt, российский клуб получил за трансфер полузащитника сборной Армении € 1,20 млн.

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