Кроос высказался об уходе Клоппа из «Ливерпуля» летом

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал новость об уходе с поста главного тренера Юргена Клоппа по окончании сезона.
«Он заслуживает того, чтобы принять это решение самостоятельно, он очень умный человек, который понимает важность момента. Как фанаты немецкого футбола, мы можем только надеяться, что в какой-то момент нам удастся убедить его сыграть любую роль в сборной Германии. Это то, чего мы ждали много-много лет.
Хотя он работал за границей, опросы показывают, что он, безусловно, самый популярный тренер в Германии, и я думаю то же самое в Англии. Это что-то да значит. Признание, которое он там получил, недостаточно даже для того, чтобы описать то, что он там сделал. Для всех болельщиков «Ливерпуля» и футбола Юрген Клопп является синонимом определённой преданности, особенно преданности делу, любви к клубу и успеху.
Теперь он легенда в Германии, легенда в Ливерпуле и Англии», – приводит слова Крооса Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, ранее немецкий специалист Юрген Клопп объявил о своём решении покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона.
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