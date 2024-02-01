Кроос высказался об уходе Клоппа из «Ливерпуля» летом

Немецкий полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал новость об уходе с поста главного тренера Юргена Клоппа по окончании сезона.

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«Он заслуживает того, чтобы принять это решение самостоятельно, он очень умный человек, который понимает важность момента. Как фанаты немецкого футбола, мы можем только надеяться, что в какой-то момент нам удастся убедить его сыграть любую роль в сборной Германии. Это то, чего мы ждали много-много лет.

Хотя он работал за границей, опросы показывают, что он, безусловно, самый популярный тренер в Германии, и я думаю то же самое в Англии. Это что-то да значит. Признание, которое он там получил, недостаточно даже для того, чтобы описать то, что он там сделал. Для всех болельщиков «Ливерпуля» и футбола Юрген Клопп является синонимом определённой преданности, особенно преданности делу, любви к клубу и успеху.

Теперь он легенда в Германии, легенда в Ливерпуле и Англии», – приводит слова Крооса Madrid Zone в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее немецкий специалист Юрген Клопп объявил о своём решении покинуть пост главного тренера «Ливерпуля» по окончании нынешнего сезона.

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