Роман Ежов: глупо винить ребят, ушедших из «Крыльев Советов», все хотят развиваться

Атакующий полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов ответил на вопрос, смогли бы самарцы бороться за чемпионство в РПЛ, сохранив всех своих ключевых игроков.

«Многие говорят, что если бы остались те, кто уходил из «Крыльев», то команда боролась бы за чемпионство? Это если бы. Если бы у бабушки были… То она была бы дедушкой. Тут не скажешь, что ребята как-то неправильно поступили. Все мы в душе хотим развиваться и расти. Все хотят бороться за Кубок и победу в чемпионате. В тех командах это вероятнее сделать. Возможно, и в «Крыльях» — мы чуть не выиграли однажды. Но это скорее исключение. Глупо винить ребят. Я очень рад за них. Меня всё устраивает: радуюсь и играю. Никаких сожалений и тем более обид на ребят нет. Всё хорошо», — сказал Ежов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самарские «Крылья Советов» за последние несколько лет расстались с рядом ключевых игроков, которые перешли в клубы РПЛ из Москвы и Санкт-Петербурга. Состав волжан покинули такие футболисты, как Иван Сергеев, Антон Зиньковский, Сергей Пиняев, Максим Глушенков.