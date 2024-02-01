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Отец Севикяна объяснил, почему сын выбрал «Ференцварош», имея интерес из других стран

Отец Севикяна объяснил, почему сын выбрал «Ференцварош», имея интерес из других стран
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Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, рассказал, почему сын выбрал вариант перехода в венгерский «Ференцварош», несмотря на интерес из других европейских чемпионатов.

«Действительно — интерес и контакты из некоторых других стран были, но до конкретного предложения дело дойти не успело.

Нам было важно сделать правильный карьерный и спортивный шаг. Мы понимали, что если и рассматривать переход в европейский чемпионат, то нам нужно перейти в клуб, который, во-первых, имеет возможность выступать в международных турнирах, а во-вторых, рассчитывает на Эдгара как на игрока основы. Нам был нужен клуб, который даст сыну конкретную роль и место в команде, который возлагает на него не только надежду, но и определённую ответственность. Эдгар получает новый вызов, статус, по-другому себя ощущает и растёт — в том числе ментально», — сказал Мартирос Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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