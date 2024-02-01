Отец Севикяна: на базе «Ференцвароша» много портретов Станислава Черчесова

Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, рассказал, что на базе венгерского «Ференцвароша» есть много портретов Станислава Черчесова, который ранее возглавлял команду.

«Эдгар тщательно взвешивал все за и против. Не могу сказать, что это было мучительно. Это не совсем применимое слово к ситуации, когда тебя хотят статусные клубы и ты идёшь на повышение. Но выбор был действительно непростым: уезжать из России, из дома, где у тебя всё получается в родном чемпионате, где о тебе говорят и пишут, — тяжело. Сын обращался за советом к ограниченному числу специалистов и близких ему людей.

Черчесов сказал, что готов помочь советом? Станислав Саламович — большой авторитет. Безусловно, обратимся к нему за советом. Когда я был на базе «Ференцвароша», видел много портретов с его изображением — испытал чувство гордости. Видно, что его очень уважают», — сказал Мартирос Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.