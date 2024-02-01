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Отец Севикяна: на базе «Ференцвароша» много портретов Станислава Черчесова

Отец Севикяна: на базе «Ференцвароша» много портретов Станислава Черчесова
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Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, рассказал, что на базе венгерского «Ференцвароша» есть много портретов Станислава Черчесова, который ранее возглавлял команду.

«Эдгар тщательно взвешивал все за и против. Не могу сказать, что это было мучительно. Это не совсем применимое слово к ситуации, когда тебя хотят статусные клубы и ты идёшь на повышение. Но выбор был действительно непростым: уезжать из России, из дома, где у тебя всё получается в родном чемпионате, где о тебе говорят и пишут, — тяжело. Сын обращался за советом к ограниченному числу специалистов и близких ему людей.

Черчесов сказал, что готов помочь советом? Станислав Саламович — большой авторитет. Безусловно, обратимся к нему за советом. Когда я был на базе «Ференцвароша», видел много портретов с его изображением — испытал чувство гордости. Видно, что его очень уважают», — сказал Мартирос Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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