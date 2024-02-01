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«Это великий клуб». Отец Севикяна ответил на вопрос, возможен ли переход сына в «Зенит»

«Это великий клуб». Отец Севикяна ответил на вопрос, возможен ли переход сына в «Зенит»
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Мартирос Севикян, отец полузащитника Эдгара Севикяна, ответил на вопрос, возможен ли переход сына в «Зенит». Напомним, сейчас Севикян выступает в составе венгерского «Ференцвароша».

«Исключено ли возвращение в Россию в условный «Зенит»? Это опять не совсем понятный для меня вопрос. Почему исключено, откуда такой тезис? «Зенит» — великий клуб. Посмотрите, каких серьёзных игроков они приобретают за солидные деньги.

Когда Эдгар достигнет уровня футболиста, который способен усилить, делать разницу на поле и приводить к первым местам клубы российского чемпионата, а к нему самому будет интерес как к топ-игроку — тогда переход, например, в «Зенит» или другой клуб будет иметь спортивный смысл. Понимаете, нам важно играть в футбол. Просто надеть статусную футболку — это не наш путь. Всё зависит от Эдгара и его уровня в будущем.

Как отец я, конечно, буду особенно горд, если сын станет чемпионом России и сыграет в такой команде ключевую роль. Но сейчас весь фокус внимания на достижении самых высоких целей и задач с «Ференцварошем», — сказал Мартирос Севикян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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