Виталий Ботнарь перешёл из «Пари НН» в «Торпедо»

Вратарь Виталий Ботнарь перешёл из «Пари Нижний Новгород» в московское «Торпедо», за которое он уже выступал в период с 2020 по 2023 год, информирует клубная пресс-служба. Отмечается, что сделка предусматривает не аренду, о которой шла речь в СМИ, а полноценный трансфер.

Напомним, именно из «Торпедо» воспитанник «Локомотива» летом 2023 года перешёл в «Пари НН», но выиграть конкуренцию у опытного Нигматуллина и более молодого Кукушкина не сумел. За год в команде Ботнарь провёл четыре матча в Кубке России и ни одного в РПЛ. За четыре игры он пропустил 10 голов. Контракт Ботнаря с нижегородцами был рассчитан до 2026 года.

Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 300 тыс.