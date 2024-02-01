Фердинанд: «Ливерпуль» похож на команду, которая готова отодвинуть «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд высказался о выступлении «Ливерпуля» в матче 22-го тура английской Премьер-лиги с «Челси» (4:1).

«Знаете что? Сегодня я видел команду, которая готова отодвинуть в сторону «Ман Сити». Я несколько раз наблюдал за матчами «Ливерпуля» в этом сезоне, и мне казалось, что они не выкладываются на все сто. Но сейчас каждый работает так, словно он готов отдать всё. Это был хороший матч в исполнении мерсисайдцев», — приводит слова Хассельбайнка британский новостной сайт HITC.

Напомним, в состоявшемся накануне, 31 января, матче с «Челси» «Ливерпуль» одержал победу со счётом 4:1. за команду Юргена Клоппа забили Диогу Жота, Конор Брэдли, Доминик Собослаи и Луис Диас. В составе «Челси» отличился Кристофер Нкунку. После 22 туров английской Премьер-лиги мерсисайдцы возглавляют турнирную таблицу, набрав 51 очко.