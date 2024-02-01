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Долгов – о «Факеле»: обиды нет, но есть ощущение недосказанности на поле

Долгов – о «Факеле»: обиды нет, но есть ощущение недосказанности на поле
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Бывший нападающий воронежского «Факела» Александр Долгов прокомментировал уход из команды.

«Все вопросы спокойно обсудили и договорились об обоюдном расторжении. Обиды нет, но есть какое-то ощущение недосказанности на поле, если можно так говорить. У меня были силы и возможности помогать команде, готов был доказывать это работой на сборах», — приводит слова Долгова «РБ Спорт».

Напомним, о расторжении контракта с Долговым «Факел» объявил сегодня, 1 февраля. Александр — воспитанник московского «Локомотива», за «Факел» нападающий играл с 2023 года. В нынешнем сезоне 25-летний россиянин провёл 15 матчей с учётом всех соревнований, где отметился лишь одним забитым мячом и провёл на поле всего 511 минут.

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