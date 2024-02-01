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«Не вижу у Мудрика футбольный интеллект». Агбонлахор — о прогрессе вингера

«Не вижу у Мудрика футбольный интеллект». Агбонлахор — о прогрессе вингера
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Бывший форвард «Астон Виллы» и футбольный эксперт Гэбриэл Агбонлахор оценил уровень игры вингера лондонского «Челси» Михаила Мудрика в матче 22-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (1:4). Украинец появился на поле на 46-й минуте, заменив Нони Мадуэке.

«Мудрик ничему не научился. Он натыкается на соперников, постоянно выбивает мяч из игры. Непохоже, что у него есть хоть какой-то футбольный интеллект», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT.

Мудрик перешёл в «Челси» из «Шахтёра» в январе прошлого года за € 70+30 млн. В текущем сезоне вингер провёл за «синих» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2031 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 40 млн.

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