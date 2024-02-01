Чернышов: трансфер Угальде в «Спартак» — это рискованно

Главный тренер индийского «Мохаммедана» Андрей Чернышов прокомментировал трансфер Манфреда Угальде в «Спартак».

«Спартак» выложил приличную сумму за игрока «Твенте». Нидерландский клуб, хоть и заявил, что с Россией особо дел никто не имеет, но их это не смутило, когда они увидели сумму. Закрыли глаза на то, какое у них отношение сейчас к нам. Переступили через всё, что возможно. Когда нули в глазах заблестели, то уже всё остальное ушло на второй план.

Не слишком ли огромная сумма за Угальде? Игрок не из лидирующих команд, который не состоялся ещё ни на слуху, ни на виду. 21-летний парень — это всегда рискованно, и переход не в западноевропейскую страну, а в Россию, где многое отличается от Западной Европы, от стран, где он выступал. И футбол другой, и жизнь совсем другая, конечно, определенный риск есть.

У нас такая ситуация, чтобы заполучить качественного игрока, мы переплачиваем. Ситуация у нас сложная: наши клубы не играют в еврокубках. Поэтому многие отказываются ехать в Россию именно из-за этого, а не из-за каких-то политических моментов», — приводит слова Чернышова Metaratings.

Напомним, о переходе Угальде «Спартак» объявил в понедельник, 29 января. В нынешнем сезоне 21-летний Манфред Угальде провёл 25 матчей за «Твенте» во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и семью результативными передачами. Рыночная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 5 млн. «Спартак» завершил первый круг Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на пятом месте, набрав 30 очков.