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Василий Уткин прокомментировал сорвавшийся трансфер Тикнизяна в «Зенит»

Василий Уткин прокомментировал сорвавшийся трансфер Тикнизяна в «Зенит»
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Известный спортивный комментатор и YouTube-блогер Василий Уткин высказался о проблемах петербургского «Зенита» на трансферном рынке касательно поиска футболиста на позицию левого защитника после сорвавшихся переговоров с игроком «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

«Зенит» продолжает мучительный поиск футболиста с российским паспортом, ну или хотя бы имеющего право играть в российском чемпионате вне лимита легионеров. Понимаете, на 8 миллионов уже не нашли. «Зенит» убеждает, что переговоры по Тикнизяну продолжаются. Но сам Тикнизян никак на это не реагирует. Он считает, что вопрос закрыт. Посмотрим, во что это выльется.

«Зенит» ещё пытался переключиться на динамовца Скопинцева, но им сказали: «Ребята, это будет стоить ещё дороже, чем Тикнизян, поэтому идите-ка вы пока своей дорогой». Ну, Зенит и идёт. Его магистральная дорога нам всем прекрасно известна, и за этим следить мы тоже не устаём», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, ранее сообщалось, что Тикнизян не стал переходить в «Зенит» из-за отказа петербургского клуба удовлетворять финансовые запросы футболиста, который просил зарплату около € 2 млн в год.

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