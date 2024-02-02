Суарес разозлился на одноклубника во время матча «Интер Майами» с «Аль-Насром»

Нападающий «Интер Майами» Луис Суарес разозлился на одноклубника, 19-летнего защитника Томаса Авилеса во время товарищеского матча с «Аль-Наср». Напомним, матч прошёл в Эр-Рияде на стадионе «Кингдом Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 6:0.
После первого пропущенного гола Суарес был явно недоволен действиями Авилеса. Уругваец активно высказывал недовольство партнёром по команде.
Напомним, Суарес перешёл в «Интер Майами» в январе 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до декабря 2024 года. На данный момент трансферная стоимость футболиста оценивается в € 4 млн.
Ранее Суарес вступал за «Гремио», «Насьональ», «Атлетико», «Барселону», «Ливерпуль», «Аякс» и «Гронинген».
Луис Суарес отметился дебютным голом за «Интер Майами»
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