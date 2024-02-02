Игорь Шалимов: без работы скучно, тоскливо и тяжело

Бывший полузащитник «Спартака», «Интера», сборной России, экс-тренер «Краснодара», «Ахмата» и «Урала» Игорь Шалимов рассказал, что соскучился по работе на тренерском поприще. Сегодня, 2 февраля, Шалимову исполняется 55 лет.

«Конечно, соскучился. Без работы и скучно, и тоскливо, и тяжело. Когда ты в команде, у тебя совсем другая жизнь. Поэтому — конечно, да, соскучился. Будут предложения — будем разговаривать», — рассказал Шалимов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Игорь Шалимов начал тренерскую деятельность в 2001 году, возглавив «Краснознамёнск», в котором он также трудился в роли исполняющего директора. С 2008 по 2011 год Шалимов работал с женской сборной России, а в 2016 году встал у руля «Краснодара». Последним местом работы российского специалиста остаётся футбольный клуб «Урал», который он покинул в 2022 году.