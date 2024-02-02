«Спартак» поздравил Валерия Карпина с днём рождения

Пресс-служба «Спартака» поздравила наставника национальной команды, футбольного клуба «Ростов» и экс-игрока красно-белых Валерия Карпина с днём рождения. Сегодня российскому специалисту исполняется 55 лет.

«Главный тренер сборной России. 163 матча в футболке «Спартака». 161 матч как тренер красно-белых. Валерию Карпину – 55! С днём рождения, Валерий Георгиевич!» — гласит сообщение «Спартака» в телеграм-канале.

Валерий Карпин выступал за «Спартак» с 1990 по 1994 год. Вместе с красно-белыми он становился чемпионом России (три раза), выигрывал Кубок страны, а также Кубок Содружества. С 2008 по 2012 год Карпин был генеральным директором «Спартака», а в 2009 году стал главным тренером первой команды. Покинул московский клуб Валерий в 2014 году.