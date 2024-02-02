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Тухель может пропустить ближайший матч «Баварии» в чемпионате Германии

Тухель может пропустить ближайший матч «Баварии» в чемпионате Германии
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Главный тренер «Баварии» Томас Тухель может пропустить следующий матч мюнхенцев в чемпионате Германии из-за вирусной инфекции гриппа. Об этом сообщает известный журналист Кэрри Хау в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, тренировку мюнхенцев в пятницу в преддверии игры 20-го тура Бундеслиги проведёт ассистент Тухеля Жольт Лёв. Существует вероятность, что наставник «Баварии» вовсе не сможет присутствовать на игре с мёнхенгладбахской командой, которая состоится уже в эту субботу, 3 февраля.

«Бавария» занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги после 19 проведённых встреч. Мюнхенцы отстают от лидирующего «Байера» на два очка. «Фармацевты», в свою очередь, в 20-м туре сыграют с «Дармштадтом».

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