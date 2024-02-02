Агаларов — о сборной Узбекистана: случайные команды в четвертьфинал не проходят

Советский экс-футболист Руслан Агаларов оценил перспективы сборной Узбекистана на Кубке Азии. Напомним, узбекистанская команда вышла в четвертьфинал континентального первенства, где сыграет с Катаром.

«Случайные команды в четвертьфинал не проходят. Значит, на данном этапе сборные Узбекистана и Катара достойны играть на этом этапе Кубка Азии. Но прогнозов я никогда не делаю, просто смотрю игры и радуюсь за команду, которая побеждает.

Мне кажется, что сборную нельзя подразделять на отдельные личности. Там есть команда. Каждый вносит свой вклад, как может. Это для них очень важно сейчас. Помимо Файзуллаева, есть тот же Урунов, который создаёт остроту у ворот соперника. Но я бы отметил всю команду. Хотелось бы, чтобы в четвертьфинале они были командой», — сказал Агаларов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.