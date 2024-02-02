Непомнящий: Узбекистан исторически прилично выступает в Кубке Азии, но пройти Катар трудно

Заслуженный тренер Валерий Непомнящий оценил перспективы сборной Узбекистана на Кубке Азии. Напомним, узбекистанская команда вышла в четвертьфинал континентального первенства, где сыграет с Катаром.

«Исторически так складывается, что сборная Узбекистана прилично выступает в Кубке Азии. Ещё в советские времена узбеки доходили до финала в этом турнире. Для меня такое успешное выступление в этом году не стало неожиданностью. Молодёжная команда Узбекистана тоже неплохо играет. Пройти Катар будет трудно, но всё бывает.

В Узбекистане вполне серьёзное отношение к футболу. Ситуация становится всё лучше и лучше: команды стали побогаче, чем были раньше. Пока трудно предположить, будут ли обращать внимание европейские команды на игроков из Узбекистана. Есть один из примеров, что для них всё возможно, — Шомуродов. К сожалению, он сейчас не играет. И Аббос прилично выступает за ЦСКА», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.