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Властимил Петржела: Сербия — единственная европейская сборная, которая сыграет с Россией

Властимил Петржела: Сербия — единственная европейская сборная, которая сыграет с Россией
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела не считает, что какая-либо европейская национальная команда, кроме сербской, сыграет со сборной России в обозримом будущем.

«Думаю, Сербия — единственная европейская сборная, которая проведёт товарищеский матч с Россией. Больше никто на это не пойдёт в ближайшее время. Матч между Чехией и Россией я точно представить не могу, это очень маловероятно», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Напомним, сборная России сыграет с Сербией 21 марта. Команды проведу встречу на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина».

В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, три из которых были домашними. Дома сборная России одержала победы в матчах с Ираком в Санкт-Петербурге (2:0), с Камеруном в Москве (1:0) и с Кубой в Волгограде (8:0).

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