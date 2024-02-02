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ДР Конго — Гвинея. Прямая трансляция
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ДР Конго — Гвинея: Бонгонда — в стартовом составе на матч 1/4 финала КАН

ДР Конго — Гвинея: Бонгонда — в стартовом составе на матч 1/4 финала КАН
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Сегодня, 2 февраля, состоится матч 1/4 финала Кубка африканских наций, в котором встретятся сборные ДР Конго и Гвинеи. Игра пройдёт на стадионе «Олимпик Алассан Уаттара» в Абиджане. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

Кубок африканских наций . 1/4 финала
02 февраля 2024, пятница. 23:00 МСК
ДР Конго
Не начался
Гвинея
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команды.

ДР Конго: Мпаси-Нзау, Инонга Бака, Мбемба, Калулу, Масуаку, Мутуссами, Пикель, Висса, Бонгонда, Элиа, Бакамбу.

Гвинея: Коне, Силла, Дьякаби, Диаките, Жанвье, Силла, Диавара, Кейта, Камара, Гилавоги, Байо.

В матче 1/8 финала этого турнира сборная ДР Конго в послематчевой серии пенальти обыграла египетскую национальную команду со счётом 8:7. В свою очередь, в 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Гвинеи выиграла у Экваториальной Гвинеи со счётом 1:0.

Напомним, последний раз Кубок африканских наций проходил в 2022 году. Действующим победителем турнира является сборная Сенегала, которая в финальном матче обыграла национальную команду Египта в серии послематчевых пенальти — 0:0, пен. 4:2.

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