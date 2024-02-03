Мбаппе не реализовал треть из 12 последних пенальти — Opta Sport

Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе не забил 11-метровый удар в матче со «Страсбургом» в рамках 20-го тура Лиги 1. Игрок не забивает пенальти каждую третью попытку. Об этом сообщает Opta Sport.

По информации источника, для французского нападающего это стал уже четвёртый нереализованный удар с «точки» из последних 12. Каждый из них был не забит в результате надёжной игры голкипера на ленточке.

Отметим, «ПСЖ» удалось одержать победу в матче со «Страсбургом» со счётом 2:1. Французский форвард, несмотря на нереализованный пенальти на шестой минуте, забил сам в первом тайме и ассистировал Асенсио во втором голе.

В нынешнем сезоне Мбаппе во всех турнирах за клуб сыграл 27 матчей, в которых забил 28 мячей и отдал шесть результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 180 млн.

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