Новичок «Тоттэнхэма» Бергвалль прокомментировал несостоявшийся переход в «Барселону»

Фото: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ФК «ТОТТЕНХЭМ»

18-летний шведский полузащитник лондонского «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль прокомментировал переход в стан «шпор» на фоне несостоявшегося перехода в каталонскую «Барселону».

«Моя мечта всегда состояла именно в том, чтобы иметь возможность играть в Премьер-лиге.

Я получил невероятно тёплый приём со стороны клуба и чувствую себя действительно желанным гостем в этом клубе. Это фантастическое чувство – перейти в «Тоттенхэм», – приводит слова Бергвалля инсайдер Фабрицио Романо.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

В минувшем сезоне Бергвалль принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что 18-летний футболист крайне близок к переходу в «Барселону», однако «Тоттенхэм» смог убедить Бергвалля подписать контракт именно с ним. Игрок подписал контракт со шпорами до 2029 года.

Сын Мэддисона сделал выбор между «Тоттенхэмом» и печеньем: