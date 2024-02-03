Глушаков: не задумывался, когда будет решение по «Ростову», получаю удовольствие

Российский полузащитник Денис Глушаков прокомментировал возможность выступать за футбольный клуб «Ростов» на постоянной основе. Футболист отметил, что пока не знает, когда может быть принято решение относительно его трансфера в новый клуб. По словам Глушакова, сейчас он «получает удовольствие» от тренировочного процесса в новом клубе.

«Я просто выдерживаю нагрузки и высокую интенсивность: что на тренировках, что в играх. Но есть над чем работать — это сборы. Под нагрузками уставшие ноги, бывало и лучше. Может, ещё и будет лучше.

Я не думаю и не задумывался о том, когда будет решение по «Ростову». Я попросился просто потренироваться – и всё. Дальше клуб решит. Я получаю удовольствие от тренировочного процесса и футбола. Благодарен ребятам, что создают мне хорошую конкуренцию», — сказал Глушаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

30 января Денис Глушаков по обоюдному согласию расторг контракт с костромским «Спартаком» из Второй лиги. За этот клуб Глушаков выступал с сентября 2023 года, провел семь матчей и сделал одну голевую передачу. Впоследствии футболист сообщил в телеграм-канале, что отправится с «Ростовом» на второй зимний сбор.

Накануне Глушаков сыграл в составе «Ростова» второй тайм матча Winline Зимнего кубка РПЛ с «Шабаб Аль‑Ахли» из ОАЭ.

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин пояснил, что потенциальное заключение соглашения дончан с Глушаковым зависит от того, как футболист проявит себя на сборах.