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«Бавария» — «Боруссия» М: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 17:30

«Бавария» — «Боруссия» М: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 17:30
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Сегодня, 3 февраля, состоится матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер. Встреча начнётся в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

Германия - Бундеслига . 20-й тур
03 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Не начался
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

После 19 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 47 очков и на текущий момент занимает второе место, уступая леверкузенскому «Байеру» (49 очков). В свою очередь, после аналогичного количества туров немецкой Бундеслиги «Боруссия» заработала 21 очко и расположилась на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 3-м туре. В той встрече мюнхенский клуб обыграл «Боруссию» со счётом 2:1.

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