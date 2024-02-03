«Бавария» — «Боруссия» М: текстовая онлайн-трансляция матча Бундеслиги начнётся в 17:30

Сегодня, 3 февраля, состоится матч 20-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся мюнхенская «Бавария» и мёнхенгладбахская «Боруссия». Игра пройдёт на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене. В качестве главного арбитра встречи выступит Тобиас Штилер. Встреча начнётся в 17:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую-онлайн трансляцию матча.

После 19 туров чемпионата Германии «Бавария» набрала 47 очков и на текущий момент занимает второе место, уступая леверкузенскому «Байеру» (49 очков). В свою очередь, после аналогичного количества туров немецкой Бундеслиги «Боруссия» заработала 21 очко и расположилась на 12-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в 3-м туре. В той встрече мюнхенский клуб обыграл «Боруссию» со счётом 2:1.