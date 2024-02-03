Эден Азар: мне не нравилось, как играл «Реал», но находиться в нём — было моей мечтой

Бывший крайний нападающий мадридского «Реала» Эден Азар рассказал, как он принял решение перейти в «Королевский клуб» из «Челси» в 2019 году.

«Я с детства следил за Зиданом, за «Сантьяго Бернабеу», за сливочной футболкой. У «Реала» есть очарование, которого нет у других, это особенный клуб. Однако, думаю, что я не совсем подходил команде. Этот клуб немного тщеславный, а я не такой. То, как мы играли, мне не нравилось, но это была моя мечта. Я не мог закончить свою карьеру, не приехав сюда.

В «Реале» сложно играть. Возможно, мне нужно было больше тренироваться. В тот период у меня были худшие травмы, операции, но я возвращался, хотя мне было тяжело и больно. Потом пришёл Анчелотти, я хорошо готовился к играм и хорошо играл, но моё тело — это боль и травмы...» — приводит слова Азара L’Équipe.

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Напомним, Азар выступал в составе мадридского «Реала» с 2019 по 2023 год. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 12 результативными передачами. Играя за «сливочных», Азар получил более 10 травм разной степени тяжести.