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Дьяков: если за Кассьерру дадут хорошие деньги, то «Зенит» рассмотрит это предложение

Дьяков: если за Кассьерру дадут хорошие деньги, то «Зенит» рассмотрит это предложение
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Бывший футболист Виталий Дьяков прокомментировал продление контракта нападающего Матео Кассьерры с «Зенитом».

«Наверное, недостаточный интерес к Кассьерре был от «Севильи». В шорт-листе европейских команд уровня «Севильи» таких, как Кассьерра, 100 человек. Если он был бы кому-то интересен, то его бы позвали. А здесь он уже несколько лет играет в чемпионате, сейчас в «Зените» может стать опять чемпионом России и плюс этот сезон для Матео удачный. Хоть и нет еврокубков, но «Зенит» борется за чемпионство, и это лучше, чем в других чемпионатах бороться за выживание или болтаться в середине таблицы.

Финансовая составляющая также важна, а игрок выбрал, что для него лучше и комфортнее. Если летом за Матео будут готовы заплатить хорошие деньги, то «Зенит», возможно, рассмотрит это предложение. Продадут Кассьерру, купят какого-то бразильца. «Зенит» в этом плане проблем не имеет», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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