Кирьяков: у ФИФА и УЕФА есть симпатии в сторону России, однозначно

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков высказал мнение об отношении ФИФА и УЕФА к России.

«Понятно, что такие крупные организации, как ФИФА и УЕФА, — это подневольные. Не могут принимать сами свои решения. Но у них есть симпатии в сторону России, однозначно. И те и другие частенько бывали в нашей стране. Не думаю, что у них есть какие-то проблемы с нами, но они показывают, что сами не могут решать определённые вопросы. Это касается и Международного олимпийского комитета. Всё делается по команде сверху, все эти политические моменты. Спорт всегда был вне политики, но, к сожалению, сейчас это не так, надеемся, что он снова станет вне политики. Будем ждать», — приводит слова Кирьякова Legalbet.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.