Азар: хотелось бы закончить карьеру в «Реале», оформив хет-трик и сказав «чао»

Бывший крайний нападающий мадридского «Реала» Эден Азар выразил сожаление в связи с тем, как закончилась его карьера в «Королевском» клубе».

«Мне грустно, что я так закончил. Идеальной историей было бы оформить хет-трик и сказать «чао». Мой этап карьеры в «Лилле» закончился хорошо, этап в «Челси» — ещё лучше. В «Реале» я понимал, что всё кончено, и даже не хотел выходить на поле. Возможно, некоторые люди намекали, что мне понравится, если я буду оставаться на скамейке запасных», — приводит слова Азара L’Équipe.

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Напомним, Азар выступал в составе мадридского «Реала» с 2019 по 2023 год. За этот период он принял участие в 76 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и 12 результативными передачами.