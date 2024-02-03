Флорентино Перес трансфером Мбаппе хочет нанести репутационный удар «Барселоне» — Relevo

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес трансфером нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе хочет нанести репутационный удар «Барселоне», утверждает Relevo.

По информации источника, Перес не прекращал работать над подписанием Мбаппе. Он хочет открыть реконструированный «Сантьяго Бернабеу», подписав нового «галактико», а также нанести репутационный удар «Барселоне», которая испытывает трудности как с финансами, так и с тем, чтобы убедить игроков перейти в клуб. Последним примером является Лукас Бергвалль, который отказал каталонцам ради «Тоттенхэма».

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Напомним, Мбаппе запрашивает у «сливочных» зарплату € 70 млн в год, которая будет выплачиваться в течение пятилетнего срока действия контракта. Кроме того, форвард хочет € 100–125 млн плюс премиальные для матери Мбаппе, которая является его футбольным агентом.