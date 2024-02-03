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Мбаппе переходит в «Реал» в качестве свободного агента — Le Parisien

Мбаппе переходит в «Реал» в качестве свободного агента — Le Parisien
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе переходит в мадридский «Реал» в качестве свободного агента, сообщает Le Parisien.

По информации источника, Мбаппе принял решение покинуть Лигу 1 по окончании сезона и присоединиться к «сливочным». Килиан сообщил о своём решении «ПСЖ», он не будет продлевать контракт с французским клубом.

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Напомним, Мбаппе запрашивает у «сливочных» зарплату € 70 млн в год, которая будет выплачиваться в течение пятилетнего срока действия контракта. Кроме того, форвард хочет € 100–125 млн плюс премиальные для матери Мбаппе, которая является его футбольным агентом. В нынешнем сезоне Килиан сыграл 27 матчей с учётом всех соревнований, забил 28 мячей и записал на свой счёт шесть результативных передач.

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