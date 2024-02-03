Уход Хави может положительно сказаться на будущем Феликса в «Барселоне»

Крайний нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Феликс, в нынешнем сезоне выступающий в составе «Барселоны» на правах аренды, может остаться в стане каталонцев благодаря уходу главного тренера сине-гранатовых Хави. Об этом сообщает журналист Ферран Корреас в своих социальных сетях.

По данным источника, президент сине-гранатовых Жоан Лапорта и спортивный директор команды Деку хотят, чтобы Феликс остался в «Барселоне». При этом летом 2023 года, когда каталонцы брали в аренду Феликса, в СМИ ходили слухи о том, что Хави не горит желанием видеть в своём распоряжении португальца.

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Хави в прошлом месяце объявил, что покинет должность главного тренера каталонцев после окончания сезона.

Напомним, в нынешнем сезоне Феликс принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с «Атлетико» рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.