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«Алавес» — «Барселона»: Левандовски вывел каталонцев вперёд

«Алавес» — «Барселона»: Левандовски вывел каталонцев вперёд
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В эти минуты проходит матч 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона». Игра проводится в Витории на стадионе «Мендисорроса». Матч начался в 20:30 по московскому времени. Встречу обслуживает бригада судей во главе с Хуаном Мартинесом Мануэро. На момент написания новости гости ведут со счётом 1:0.

Испания - Примера . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 20:30 МСК
Алавес
Витория
2-й тайм
1 : 2
Барселона
Барселона
0:1 Левандовски – 22'     0:2 Гюндоган – 49'     1:2 Омородион – 51'    

На 22-й минуте в составе каталонцев голом отметился нападающий Роберт Левандовски. Поляк получил разрезающую передачу от полузащитника сборной Германии Илкая Гюндогана и реализовал выход один на один.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

«Барселона» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 47 очков в 22 встречах. «Алавес» имеет в собственном активе 26 очков. Он занимает 12-ю позицию.

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