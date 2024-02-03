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Первый тренер Файзуллаева: выступлением Узбекистана на Кубке Азии можно гордиться

Первый тренер Файзуллаева: выступлением Узбекистана на Кубке Азии можно гордиться
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Дмитрий Ан, который является первым тренером игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, заявил, что выступлением сборной Узбекистана на Кубке Азии можно гордиться.

«Очень огорчён поражением Узбекистана в четвертьфинале Кубка Азии. Хотелось, чтобы сборная прошла дальше, но это футбол. Команде где-то не повезло, где-то недоработали. Этим выступлением можно гордиться, хотя команда и раньше проходила в плей-офф. Очень хотелось в полуфинал, но и это опыт для нашей команды», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в 1/4 финала Кубка Азии сборная Узбекистана проиграла национальной команде Катара (1:1, 2:3 в серии пенальти), которая является страной-хозяйкой этого турнира.

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