Первый тренер Файзуллаева: выступлением Узбекистана на Кубке Азии можно гордиться

Дмитрий Ан, который является первым тренером игрока ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, заявил, что выступлением сборной Узбекистана на Кубке Азии можно гордиться.
«Очень огорчён поражением Узбекистана в четвертьфинале Кубка Азии. Хотелось, чтобы сборная прошла дальше, но это футбол. Команде где-то не повезло, где-то недоработали. Этим выступлением можно гордиться, хотя команда и раньше проходила в плей-офф. Очень хотелось в полуфинал, но и это опыт для нашей команды», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, в 1/4 финала Кубка Азии сборная Узбекистана проиграла национальной команде Катара (1:1, 2:3 в серии пенальти), которая является страной-хозяйкой этого турнира.