Хави раскритиковал арбитра, удалившего Роке в матче с «Алавесом»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал удаление нападающего команды Витора Роке в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу с «Алавесом» (3:1).

«Это ошибка, ещё одна ошибка судьи по отношению к нам. Вы видели это. Я просто прошу позволить нам соревноваться. Я не буду больше говорить об арбитрах. Сегодня была ещё одна вопиющая ошибка. Мы расплачиваемся за «дело Негрейры». Но я не буду говорить об арбитрах. Реальность вы уже увидели сами. Больше я этого не скажу. Ещё одна ошибка, снова», — приводит слова Хави Marca.

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3 февраля прошёл матч 23-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона». Игра состоялась в Витории на стадионе «Мендисорроса». Матч начался в 20:30 по московскому времени. Встречу обслуживала бригада судей во главе с Хуаном Мартинесом Мануэро. Она завершилась победой гостей со счётом 3:1. 18-летний Роке появился на поле на 59-й минуте, заменив Илкая Гюндогана. Бразилец отметился забитым голом на 63-й минуте, затем получил жёлтые карточки на 67-й и 72-й минутах, за что был удалён с поля.