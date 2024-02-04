«Байер» установил клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

Леверкузенский «Байер» установил новый клубный рекорд по самой продолжительной беспроигрышной серии в своей истории, который составляет 29 игр. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, «Байер» отстаёт от рекорда «Баварии» на три игры. У команды Хаби Алонсо 25 побед и четыре ничейных результата в последних 29 играх.

Отметим, что в ближайших двух матчах «Байер» сыграет в домашних стенах со «Штутгартом» в рамках четвертьфинала Кубка Германии, а далее «аспириновые» встретятся с мюнхенской «Баварией».

На данный момент «Байер» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда Алонсо после 20 матчей набрала 52 очка – 16 побед и четыре ничьи. «Бавария» отстаёт от «аптекарей» на 2 балла (16 побед, две ничьи и два поражения).

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