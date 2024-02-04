Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Байер» установил клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии

«Байер» установил клубный рекорд по продолжительности беспроигрышной серии
Аудио-версия:
Комментарии

Леверкузенский «Байер» установил новый клубный рекорд по самой продолжительной беспроигрышной серии в своей истории, который составляет 29 игр. Об этом сообщает Squawka.

По информации источника, «Байер» отстаёт от рекорда «Баварии» на три игры. У команды Хаби Алонсо 25 побед и четыре ничейных результата в последних 29 играх.

Отметим, что в ближайших двух матчах «Байер» сыграет в домашних стенах со «Штутгартом» в рамках четвертьфинала Кубка Германии, а далее «аспириновые» встретятся с мюнхенской «Баварией».

На данный момент «Байер» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги. Команда Алонсо после 20 матчей набрала 52 очка – 16 побед и четыре ничьи. «Бавария» отстаёт от «аптекарей» на 2 балла (16 побед, две ничьи и два поражения).

Германия - Бундеслига . 20-й тур
03 февраля 2024, суббота. 17:30 МСК
Дармштадт 98
Дармштадт
Окончен
0 : 2
Байер
Леверкузен
0:1 Телла – 33'     0:2 Телла – 52'    
Материалы по теме
Фабрегас прокомментировал возможное назначение Хаби Алонсо в «Ливерпуль»

Игрок сборной Германии пытался сбежать с трофеем чемпионата мира:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android