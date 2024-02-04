Впервые с сезона-2011/2012 в АПЛ дважды сыграли со счётом 4:4
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Впервые с сезона 2011/12 в английской Премьер-лиги было зафиксировано несколько ничьих 4:4, сообщает Squawka.
По информации источника, за период с сезона 2011/12 в АПЛ в рамках одного сезона было более одного матча, сыгранного со счётом 4:4.
В нынешнем сезоне в 22-м туре Премьер-Лиги в матче «Ньюкасл Юнайтед» — «Лутон Таун» на «Сент-Джеймс Парк» было забито восемь мячей (4:4). С таким же счётом в матче 12-го тура сыграли «Челси» и «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж».
Отметим, в сезоне 2011/12 подобную сверхрезультативные ничейные результаты демонстрировали «Манчестер Юнайтед» в матче с «Эвертоном» на «Олд Траффорд» и «Вулверхэмптон» в выездной игре с «Суонси Сити».
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Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 25' 1:1 Тьяго Силва – 29' 2:1 Стерлинг – 37' 2:2 Аканджи – 45+1' 2:3 Холанд – 47' 3:3 Джексон – 67' 3:4 Эрнандес – 86' 4:4 Палмер – 90+5'
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