Впервые с сезона-2011/2012 в АПЛ дважды сыграли со счётом 4:4

Впервые с сезона 2011/12 в английской Премьер-лиги было зафиксировано несколько ничьих 4:4, сообщает Squawka.

По информации источника, за период с сезона 2011/12 в АПЛ в рамках одного сезона было более одного матча, сыгранного со счётом 4:4.

В нынешнем сезоне в 22-м туре Премьер-Лиги в матче «Ньюкасл Юнайтед» — «Лутон Таун» на «Сент-Джеймс Парк» было забито восемь мячей (4:4). С таким же счётом в матче 12-го тура сыграли «Челси» и «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж».

Отметим, в сезоне 2011/12 подобную сверхрезультативные ничейные результаты демонстрировали «Манчестер Юнайтед» в матче с «Эвертоном» на «Олд Траффорд» и «Вулверхэмптон» в выездной игре с «Суонси Сити».

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