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Впервые с сезона-2011/2012 в АПЛ дважды сыграли со счётом 4:4

Впервые с сезона-2011/2012 в АПЛ дважды сыграли со счётом 4:4
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Впервые с сезона 2011/12 в английской Премьер-лиги было зафиксировано несколько ничьих 4:4, сообщает Squawka.

По информации источника, за период с сезона 2011/12 в АПЛ в рамках одного сезона было более одного матча, сыгранного со счётом 4:4.

В нынешнем сезоне в 22-м туре Премьер-Лиги в матче «Ньюкасл Юнайтед» — «Лутон Таун» на «Сент-Джеймс Парк» было забито восемь мячей (4:4). С таким же счётом в матче 12-го тура сыграли «Челси» и «Манчестер Сити» на «Стэмфорд Бридж».

Отметим, в сезоне 2011/12 подобную сверхрезультативные ничейные результаты демонстрировали «Манчестер Юнайтед» в матче с «Эвертоном» на «Олд Траффорд» и «Вулверхэмптон» в выездной игре с «Суонси Сити».

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Лондон
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4 : 4
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 Холанд – 25'     1:1 Тьяго Силва – 29'     2:1 Стерлинг – 37'     2:2 Аканджи – 45+1'     2:3 Холанд – 47'     3:3 Джексон – 67'     3:4 Эрнандес – 86'     4:4 Палмер – 90+5'    
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Лутон
1:0 Лонгстафф – 7'     1:1 Ошо – 21'     2:1 Лонгстафф – 23'     2:2 Баркли – 40'     2:3 Моррис – 59'     2:4 Адебайо – 62'     3:4 Триппьер – 67'     4:4 Барнс – 73'    

Кайл Уолкер держит все трофеи «Манчестер Сити»:

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