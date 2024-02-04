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Ангелос Постекоглу: судьи в АПЛ всё пускают на самотёк, полностью полагаясь на VAR

Ангелос Постекоглу: судьи в АПЛ всё пускают на самотёк, полностью полагаясь на VAR
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Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подверг критике судейство в минувшем матче 23-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2).

Англия - Премьер-лига . 23-й тур
03 февраля 2024, суббота. 15:30 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
0:1 Ришарлисон – 4'     1:1 Харрисон – 30'     1:2 Ришарлисон – 41'     2:2 Брэнтуэйт – 90+4'    

«Во втором тайме у нас были хорошие моменты, и нам нужен был третий гол, чтобы закончить игру. К сожалению, мы не смогли выстоять.

Похоже, что в наши дни судьи просто пускают всё на самотёк и позволяют решать VAR. Мы разочарованы тем, что пропустили так поздно. Видимо, сложилась тенденция, что судьи не готовы вмешиваться, мы должны с этим смириться.

Сам факт того, что мы пропустили так поздно, не даёт нам шанса отыграться. Мы просто должны принять это», — приводит слова Постекоглу BBC.

Напомним, в матче с «Эвертоном» подопечные Постекоглу пропустили гол на 90+4-й минуте. Благодаря этому голу «ириски» смогли добиться ничейного результата в этой встрече.

Турнирная таблица АПЛ
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