Ангелос Постекоглу: судьи в АПЛ всё пускают на самотёк, полностью полагаясь на VAR

Главный тренер «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу подверг критике судейство в минувшем матче 23-го тура чемпионата Англии с «Эвертоном» (2:2).

«Во втором тайме у нас были хорошие моменты, и нам нужен был третий гол, чтобы закончить игру. К сожалению, мы не смогли выстоять.

Похоже, что в наши дни судьи просто пускают всё на самотёк и позволяют решать VAR. Мы разочарованы тем, что пропустили так поздно. Видимо, сложилась тенденция, что судьи не готовы вмешиваться, мы должны с этим смириться.

Сам факт того, что мы пропустили так поздно, не даёт нам шанса отыграться. Мы просто должны принять это», — приводит слова Постекоглу BBC.

Напомним, в матче с «Эвертоном» подопечные Постекоглу пропустили гол на 90+4-й минуте. Благодаря этому голу «ириски» смогли добиться ничейного результата в этой встрече.